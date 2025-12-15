Ofrecido por:
El presunto autor del apuñalamiento mortal de Santa Margarita, en A Coruña, pasa a disposición judicial
El detenido, arrestado tras la agresión ocurrida el sábado por la noche en el parque coruñés, fue trasladado al juzgado este lunes por la tarde mientras la investigación sigue abierta
El hombre detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal ocurrido el pasado sábado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, ha pasado esta misma tarde a disposición judicial, tras permanecer retenido en la comisaría de Lonzas.
El suceso tuvo lugar el sábado sobre las 21:00 horas en la zona de los baños públicos del parque, donde, según las primeras investigaciones, un hombre de unos 40 años agredió con un arma blanca a otro de alrededor de 20 años con el que mantenía una discusión. Ambos solían pernoctar en unas mesas que hay a pocos metros de los aseos donde se produjo la agresión y donde además viven más personas sin hogar.
Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar, aunque fue localizado y detenido poco después en las inmediaciones del parque por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se desplazaron rápidamente hasta la zona.
La investigación permanece en manos de la brigada de Policía Judicial, que continúa tomando declaración a varios testigos con el objetivo de aclarar qué motivó la discusión y confirmar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión mortal.
Mientras tanto, vecinos del entorno del parque y del barrio de la zona de los Puentes, han reclamado al Concello un refuerzo de la presencia policial, denunciando una mayor sensación de inseguridad en el entorno tras lo ocurrido.