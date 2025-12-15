El presunto autor del apuñalamiento mortal de Santa Margarita, en A Coruña, pasa a disposición judicial

El hombre detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal ocurrido el pasado sábado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, ha pasado esta misma tarde a disposición judicial, tras permanecer retenido en la comisaría de Lonzas.

El suceso tuvo lugar el sábado sobre las 21:00 horas en la zona de los baños públicos del parque, donde, según las primeras investigaciones, un hombre de unos 40 años agredió con un arma blanca a otro de alrededor de 20 años con el que mantenía una discusión. Ambos solían pernoctar en unas mesas que hay a pocos metros de los aseos donde se produjo la agresión y donde además viven más personas sin hogar.

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar, aunque fue localizado y detenido poco después en las inmediaciones del parque por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se desplazaron rápidamente hasta la zona.

La investigación permanece en manos de la brigada de Policía Judicial, que continúa tomando declaración a varios testigos con el objetivo de aclarar qué motivó la discusión y confirmar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión mortal.

Mientras tanto, vecinos del entorno del parque y del barrio de la zona de los Puentes, han reclamado al Concello un refuerzo de la presencia policial, denunciando una mayor sensación de inseguridad en el entorno tras lo ocurrido.