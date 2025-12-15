Lunes accidentado en A Coruña con tres siniestros en la ciudad

La mañana del lunes ha comenzado con A Coruña bajo un temporal y fuertes lluvias y tres accidentes de tráfico en distintos puntos de la ciudad, lo que ha favorecido un tráfico lento en las primeras horas. Dos de los siniestros tuvieron lugar a pocos metros de distancia entre sí en la avenida Alfonso Molina, mientras que otro sucedió en A Zapateira.

Los dos primeros tuvieron lugar pasadas las 08:30 horas en sentido salida de la ciudad, bajo la avenida de San Cristóbal, en la zona de la curva. En ambos casos los alcances se produjeron en el carril izquierdo, produciéndose a una distancia entre sí de 50 metros. Afortunadamente, en ninguno de los casos hubo que lamentar heridos y los choques se resolvieron mediante partes amistosos.

La Policía Local acudió para colaborar en la retirada de los vehículos accidentados, colocándoles en el margen derecho en el desvío hacia Pocomaco, y para restablecer la circulación.

Minutos más tarde, a las 08:55 horas, se produjo otro accidente en el entorno de A Zapateira. El suceso tuvo lugar en la calle Lisboa y el 061 tuvo que brindar asistencia médica a una persona.