Inés Rey, tras las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos que mis compañeros alcen la voz"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reiterado este lunes su apoyo a Silvia Fraga tras su dimisión como secretaria de Igualdad del PSdeG, motivada por la gestión de la actual dirección ante las denuncias por un presunto caso de acoso sexual que afectan al ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

"Silvia hizo un trabajo totalmente voluntario y desinteresado, con una entrega total y un respeto absoluto a los principios de la igualdad y del feminismo, como muy pocas personas han hecho", afirmó Rey en una rueda de prensa en el Palacio de María Pita, convocada para presentar la Cabalgata de Reyes de 2026.

La regidora coruñesa fue una de las firmantes del manifiesto suscrito este domingo por seis alcaldesas socialistas y más de 60 mujeres vinculadas al PSdeG en apoyo a la dimisión de Fraga. "Silvia no es una más. Ha sido una secretaria de Igualdad que ha desempeñado una labor intachable", subrayó.

En este sentido, Rey reconoció que, "como compañera, mujer, alcaldesa y socialista", le resulta "increíble" que la persona que haya tenido que dimitir sea precisamente Silvia Fraga. Por ello, el manifiesto reclama que se esclarezcan los hechos, que se ofrezcan las explicaciones pertinentes, que se proteja a las víctimas y que se preserve la integridad de las instituciones.

La alcaldesa también fue muy crítica con los intentos de "desvirtuar" las denuncias y alertó contra las teorías que ponen en duda los testimonios. "No hay que olvidarse de que estamos hablando de víctimas de acoso sexual. Cuestionarlas, insinuar conspiraciones o guerras internas es otra forma de machismo", denunció.

"Siempre somos las mujeres las que tenemos que dar la cara"

Asimismo, Rey lamentó la falta de pronunciamientos públicos por parte de dirigentes masculinos del partido. "Echo de menos que compañeros hombres, con cargos relevantes, salgan a hablar. Cuando ocurre algo así, siempre somos las mujeres las que tenemos que dar la cara, explicar, condenar y asumir el coste", señaló.

Por último, preguntada por una posible dimisión del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la alcaldesa de A Coruña se remitió al contenido del manifiesto, en el que se pide tolerancia cero con el machismo, explicaciones claras y protección para las víctimas.