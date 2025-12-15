Ofrecido por:
La familia de Yoel Quispe organiza una misa para recordar el aniversario de su asesinato en A Coruña
La cita tendrá lugar en la Iglesia San Luis Gonzaga el 21 de diciembre
La familia de Yoel Quispe junto a sus amigos han organizado una misa para recordar el asesinato del joven el 24 de diciembre de 2023, en un caso que continúa con su proceso judicial abierto a pesar de que uno de los acusados ha reconocido en una carta su culpabilidad.
El acto religioso tendrá lugar el domingo 21 de diciembre a las 12:30 en la iglesia de San Luis Gonzaga.
Al término del mismo se organizará una chocolatada, donde podrán participar todos los asistentes.
"Se que ahora estás en un lugar maravilloso y que eres feliz. Te damos las gracias por todo lo que nos enseñaste y nos diste lo mejor de ti. Aunque físicamente ya no estés con nosotros, siempre estarás en nuestra mente y en nuestro corazón", explican en el cartel que han elaborado para ese día.