El detenido por el apuñalamiento de un hombre en A Coruña pasará este lunes a disposición judicial

Muere un hombre tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña @EloyTP

El hombre detenido como presunto autor de un apuñalamiento mortal en el parque de Santa Margarita y que se encuentra retenido en la comisaría de Lonzas pasará esta tarde a disposición judicial. La investigación continúa abierta para poder esclarecer los hechos.

Los hechos se produjeron el pasado sábado sobre las 21:00 horas, cuando un hombre de unos 40 años agredió a otro, de unos 20 años, con el que discutía utilizando un arma blanca y propinando un golpe que resultó mortal. El suceso tuvo lugar en la zona de los baños públicos del parque de Santa Margarita.

Al poco tiempo, la Policía Local y la Nacional acudieron al lugar de los hechos, de donde había huido el presunto agresor. El hombre fue detenido poco después en las inmediaciones del parque.

La investigación continúa en manos de la brigada de la Policía Judicial, que ha citado a varios testigos para recabar más información y poder aclarar qué motivó la discusión y si este hombre fue el autor de la puñalada mortal.

En el barrio de los Puentes, la asociación vecinal ha reclamado una mayor presencia policial aludiendo a falta de seguridad en la zona.