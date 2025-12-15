A Coruña inicia una nueva semana de diciembre bajo alerta amarilla por tormenta

Después de un fin de semana soleado, A Coruña ha amanecido este lunes bajo amenaza de lluvia en un día marcado por una alerta amarilla por precipitaciones. La ciudad encara una nueva semana de diciembre con cielos nublados en una jornada que estará marcada por los chubascos.

Desde primera hora, los coruñeses han tenido que sacar los paraguas aunque, afortunadamente, hoy no será un día con fuertes rachas de viento, que soplará de manera débil desde el sur y el sureste. De todas formas, Meteogalicia mantiene activo un aviso amarillo por tormenta y granizo con una concentración de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta se extiende desde las 21:00 horas de hoy y hasta las 06:00 horas de este martes.

La lluvia será constante a lo largo del día, mientras que los termómetros marcarán temperaturas normales para esta época del año y con poca variación entre las mínimas, que quedan en 11 grados, y las máximas, en 13 grados.

Para el martes continúa activa la alerta amarilla por lluvia. A esta se suma un aviso amarillo por mar de viento, con viento de componente norte y fuerza 7, y por olas, que podrán llegar a los 4 o 5 metros de altura.

Mañana también será una jornada de lluvias, en la que se vivirá un ligero descenso de las temperaturas, moviéndose entre los 9 y los 12 grados. El miércoles las precipitaciones darán un respiro en A Coruña, en un día sin embargo frío, con mínimas que quedarán en 5 grados.