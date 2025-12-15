La cabalgata de Reyes de A Coruña 2026 saldrá de Vioño en Os Mallos: la Policía Local tendrá carroza Quincemil

A Coruña se prepara para una nueva edición de su cabalgata de Reyes el 5 de enero. Este año, las carrozas partirán del barrio de Os Mallos. La temática de sus carruajes tendrá como tema principal el eclipse de sol que vivirá la ciudad el 12 de agosto de 2026. De esta manera, la salida de la comitiva de Sus Majestades los Reyes Magos será a las 17:30 horas desde la calle Revolución Francesa en Vioño.

En la cabalgata de Reyes participarán 13 carrozas, 6 trenes, uno de ellos solidario, y 16 compañías de artistas. Tampoco faltarán los bomberos, que estarán, como siempre, a la cola de la cabalgata. Este año como novedad la Policía Local tendrá su propia carroza. En total se recorrerán 4,4 kilómetros y habrá unos 500 figurantes y 100 monitores.

En total, Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán junto a sus pajes reales más de 5.000 kilos de caramelos e ilusión antes de pasar, durante la madrugada del lunes al martes, a cumplir los deseos de los más pequeños.

El recorrido

Este 2025 la cabalgata tendrá un tramo sin público a su paso por el Cantón Grande debido a las obras de los Cantones para garantizar la seguridad del público. La cabalgata partirá a las 18:00 horas desde Os Mallos. Comenzará en la calle Revolución Francesa, calle Igualdade y seguirá por la ronda de Outeiro. Luego enfilará por la avenida Alcalde Pérez Ardá, la avenida Fernández Latorre, Cuatro Caminos, A Palloza y Los Cantones-La Marina.