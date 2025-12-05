El renovado mercado de Monte Alto, en A Coruña, abre el miércoles 10 de diciembre

El renovado mercado de Monte Alto, en A Coruña, abrirá sus puertas el próximo 10 de diciembre tras haberse completado la remodelación y modernización del edificio y de la plaza superior. Así lo ha informado este viernes la alcaldesa, Inés Rey, que señaló que a lo largo de los próximos días se completará el traslado de los placeros a sus nuevos puestos, lo que supondrá el cierre y desmontaje del recinto provisional ubicado en la plaza Indalecio Prieto.

"Hay que agradecer la paciencia y comprensión de los trabajadores del mercado municipal. Somos conscientes de que la construcción del nuevo mercado fue muy larga, pero también estoy convencida de que este esfuerzo vale la pena y que en el futuro lo pondremos en valor porque contaremos con unas instalaciones de gran calidad, adaptadas a las necesidades actuales del personal y que también tendrán un efecto tractor para el conjunto del barrio", señaló la regidora.

El mercado, añadió Rey, será de nuevo un punto de encuentro para los vecinos, lo que implicará una dinamización "importante" en términos económicos y sociales. Así, la intervención sobre el edificio implicó la construcción de unas nuevas dependencias para la escuela infantil municipal de Monte Alto, construida en la plaza que hay en la superficie del mercado y muy cerca de la calle Cuento y la avenida de Hércules.

El renovado mercado de Monte Alto, además, contará en la parte inferior con un nuevo local destinado a las actividades socioculturales y divulgativas de las entidades vecinales.

Las placeras se trasladan este fin de semana

La vuelta a la actividad del nuevo mercado municipal de Monte Alto se realizará entre este fin de semana y el próximo martes. El espacio de Indalecio Prieto estará abierto mañana sábado con normalidad y cerrará a las 15:00 horas de forma definitiva.

La empresa constructora del mercado realizará durante la tarde del sábado y a lo largo del domingo el traslado de los utensilios y el mobiliario al nuevo mercado. El martes 9 de diciembre está previsto que las placeras y placeros trabajen a puerta cerrada para colocar la mercancía en los nuevos puestos, recibiendo a los proveedores. El miércoles 10 abrirá sus puertas a la ciudadanía.

Por otro lado, atendiendo a la solicitud del equipo de profesionales de la escuela, las niñas y niños volverán a la EIM de Monte Alto el próximo curso, terminando el actual en la EIM Luis Seoane. De esta forma, se busca no obstaculizar el desarrollo y la planificación de la actividad para los más pequeños, así como facilitar el traslado del personal docente en tiempo y forma.

10 millones de inversión

La inversión del Concello da Coruña en este mercado es la más elevada en el barrio en muchos años, con más de 10 millones de euros, cofinanciados con fondos PIREP. "El mercado fue construido en los 80 y vivió una primera reforma en el año 2006, hace ya casi dos décadas. Por eso teníamos el reto de renovarlo para adaptarlo a las necesidades presentes y de futuro de las placeras, también de las personas usuarias, por eso se hizo especial hincapié a la hora de mejorar la accesibilidad universal del edificio", señaló Rey.

Así será el mercado municipal de Monte Alto. Concello de A Coruña

La obra implicó la renovación total de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos, porque la actuación en el mercado conlleva también la mejora de las calles próximas, como Joaquín González, y en las infraestructuras habilitadas en la avenida de Hércules y Forcarei, entre otras.

Además, se ha habilitado una nueva base de BiciCoruña a pocos metros del edificio. La estación, colocada el miércoles en la calle Vila de Cambre, entrará en funcionamiento próximamente, una vez estén completas las tareas de suministro eléctrico y las pruebas técnicas del sistema.