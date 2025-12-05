El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la número dos del PP gallego, Paula Prado, junto a los diputados y senadores del PP por Galicia

A Coruña

El Partido Popular reunirá en A Coruña a su interparlamentaria nacional los días 10 y 11 de enero

En la cita participarán todos los diputados, senadores y eurodiputados de la formación

El Partido Popular reunirá los próximos días 10 y 11 de enero en A Coruña a su interparlamentaria, encabezada por el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Imagen de la expedición del PP de A Coruña con Alfonso Rueda.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria xeral del PP en Galicia, Paula Prado, tras comparecer junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto en Santiago de Compostela.

En la cita, que se celebrará en la ciudad de A Coruña a principios del mes de enero y tras las elecciones de Extremadura, participarán todos los diputados, senadores y eurodiputados del Partido Popular.