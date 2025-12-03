Reabre el mercado navideño de María Pita, en A Coruña, mientras sigue avanzando su instalación

Imagen de una de las casetas ya abiertas. Quincemil.

El mercado navideño de María Pita ha vuelto a abrir sus puertas al público esta tarde tras superar la alerta que obligó a bajar la persiana de los puestos los últimos días.

Los puestos de joyerías y de comidas han sido los primeros en volver a atender al público, mientras que el resto han ido abriendo paulatinamente a lo largo de la tarde.

Mientras tanto, varios operarios seguían poniendo a punto el complejo, con la instalación de la estructura para ubicar las luces de navidad y la propia iluminación en los pasillos que separan las casetas del poblado.

Varios operarios trabajando esta tarde en la instalación de luces. Quincemil.

El mercado ha registrado comentarios negativos en sus primeros días, con reproches desde la oposición y de algunos usuarios por no cumplir sus expectativas. Además, se ha criticado la temática de varias de las casetas, alejadas de los motivos navideños que son el eje principal de esta instalación.