A Coruña continua con lluvia y frío este miércoles

Los paraguas seguirán siendo los protagonistas durante la jornada de este miércoles, que estará marcada por una fuerte inestabilidad marítima

La lluvia sigue sin dar tregua en A Coruña. El paso de un frente frío sobre Galicia dejará una nueva jornada invernal y provocará un descenso de las temperaturas mínimas. Tras un lunes y un martes marcados por rachas de viento muy intensas en el litoral coruñés, la Aemet mantiene este miércoles la alerta naranja por mar combinada, con olas en toda la costa gallega que podrán alcanzar los seis metros de altura.

Los paraguas seguirán siendo los protagonistas durante la jornada de este miércoles, que estará marcada por una fuerte inestabilidad marítima. Meteogalicia prevé que las precipitaciones se mantengan a lo largo del día con chubascos que se alternarán con algunos claros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas caerán hasta los 8ºC y las máximas rondarán los 15ºC. A partir del jueves se espera una subida moderada de las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Por su parte, la calidad del aire se seguirá en niveles favorables.

El jueves continuará la alerta naranja en el litoral de A Coruña debido al paso de un frente activo que dejará cielos cubiertos y lluvias durante una buena parte del día.