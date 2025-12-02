Ofrecido por:
Trasladado al CHUAC un menor tras ser atropellado en Culleredo (A Coruña)
El niño fue víctima de un accidente esta mañana a la altura de Vilaboa
Más noticias: Miño (A Coruña) salda después de 20 años la deuda con los expropiados de Costa Miño Golf
Un niño sufrió un atropello esta mañana en el municipio de Culleredo. El accidente se produjo sobre las 07:30 horas, tal y como informan fuentes del 112 Galicia, en la zona de Vilaboa.
El menor fue víctima de un atropello de un vehículo que circulaba por la N-550, a la altura del kilómetro 5.
Los servicios de emergencias movilizaron a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, que atendieron al niño en el punto del accidente. Posteriormente, a causa de sus heridas tuvo que ser trasladado al CHUAC.