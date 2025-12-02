El herido en el incendio de la Sagrada Familia sigue en la UCI del CHUAC en A Coruña

El hombre herido en el incendio que se desató la semana pasada en un edificio de la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia, continúa ingresado en el CHUAC con pronóstico grave. La víctima fue trasladada el pasado jueves tras haber sufrido inhalación de humo y continúa ingresada en la UCI.

El incendio ocurrió sobre las 17:45 horas del pasado jueves en el cuadro eléctrico del edificio, dando lugar a unas llamas que llenaron de humo todo el edificio. Los bomberos localizaron en el primer piso a dos hombres, uno de ellos había fallecido. Además, un menor también tuvo que ser hospitalizado.

El resto de vecinos, unos 40, tuvieron que ser desalojados y pasar la noche de incidente fuera de sus casas después de haber sido atendidos por los servicios sanitarios en un pabellón cercano en el barrio.

La Policía Nacional inició una investigación que se saldó con las detenciones de un vecino del inmueble y un electricista presuntamente sin la licencia necesaria para ejercer. Ambas personas fueron puestas en libertad el pasado viernes, pero continúan siendo investigadas por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.