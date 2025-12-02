Down Coruña confirma el cierre del Quiosco de Plaza de Ourense, en A Coruña

La sociedad Down Experience SL, participada íntegramente por la Asociación Down Coruña, ha iniciado el procedimiento de concurso de acreedores tras analizar todas las alternativas posibles para garantizar la viabilidad del proyecto, lo que ocasiona el cierre del Quiosco de Plaza de Ourense.

"Pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses y las medidas adoptadas para asegurar su continuidad, la empresa no ha logrado alcanzar la estabilidad necesaria para mantener su actividad", dicen en un comunicado.

La prioridad absoluta de Down Coruña es ahora "garantizar una atención adecuada a las diez personas trabajadoras, dentro del marco legal y de los servicios que presta la entidad".

De ellas, ocho son personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, que en los últimos años han participado en el proyecto de inclusión asociado al Quiosco.

Para estas trabajadoras y trabajadores, la Asociación ha puesto en marcha un acompañamiento individualizado a través del programa de empleo con apoyo, con el objetivo de facilitar su transición a nuevas oportunidades laborales en el mercado ordinario.

Cada persona recibirá un seguimiento adaptado a sus necesidades y circunstancias, para que la transición a nuevos empleos sea lo más adecuada posible a su situación individual.

El origen del Quiosco

El Quiosco de Down Experience nació como una iniciativa innovadora cuyo propósito principal era servir de lanzadera formativa en hostelería, permitiendo que personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales adquirieran competencias laborales reales en un entorno normalizado.

Pese al cierre del Quiosco, el objetivo se ha cumplido a su juicio. El proyecto ha formado a un grupo de personas con experiencia directa en hostelería y preparadas para continuar su trayectoria profesional.

En los últimos días, varias empresas han mostrado interés por valorar su incorporación, y la Asociación continuará facilitando estos procesos de inserción de manera responsable y coordinada.

"Down Coruña agradece públicamente a las personas trabajadoras de Down Experience, que han demostrado profesionalidad, compromiso y un profundo sentido de responsabilidad en un contexto complejo. Su esfuerzo y dedicación forman parte del valor social que el Quiosco ha aportado durante todo este tiempo", concluyen.