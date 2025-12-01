La Xunta aprueba el proyecto para mejorar la seguridad en Infesta, en Betanzos (A Coruña)

El Consello da Xunta ha dado luz verde definitiva al proyecto de trazado para la mejora de la seguridad y accesibilidad peatonal en la carretera AC-542, en el núcleo de Infesta, dentro del municipio de Betanzos.

La intervención supondrá una inversión superior a 1,4 millones de euros, que incluye el pago de los siete predios necesarios para ejecutar la actuación y contará con un plazo de ejecución de 12 meses.

El Gobierno gallego convocará los actos expropiatorios en el primer semestre de 2026 para levantar las actas previas y posteriormente licitar las obras.

La actuación permitirá mejorar un tramo de 2,4 kilómetros, desde la intersección con la AC-840 hasta el enlace con la A-6, habilitando un itinerario peatonal continuo, accesible y seguro, conforme a la normativa vigente.

El proyecto incorpora las propuestas del piloto elaborado por Stop Accidentes en la zona del centro Pai Menni, destinado a personas con discapacidad, y atiende las demandas planteadas por los vecinos de Infesta.

Entre las mejoras destacan la creación de un carril central de giro a la izquierda hacia la N-VI, nuevos pasos de peatones próximos a los accesos de Infesta y Tarreo, y la construcción de aceras entre los kilómetros 1+930 y 2+120.

Otras medidas contempladas incluyen restricciones de giros a la izquierda en el acceso a Xan Roxo, refuerzo de la señalización de velocidad máxima, ampliación de zonas limitadas a 50 km/h y adaptación del diseño de vías del Pai Menni para el estacionamiento temporal.

Además, se reorganizarán refugios y paradas de autobús, así como plazas de aparcamiento, garantizando mayor seguridad vial para todos los usuarios.