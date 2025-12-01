Ofrecido por:
La Xunta aprueba el proyecto para mejorar la seguridad en Infesta, en Betanzos (A Coruña)
El Gobierno gallego impulsa actuaciones que reforzarán la movilidad segura y el bienestar de los vecinos
El Consello da Xunta ha dado luz verde definitiva al proyecto de trazado para la mejora de la seguridad y accesibilidad peatonal en la carretera AC-542, en el núcleo de Infesta, dentro del municipio de Betanzos.
La intervención supondrá una inversión superior a 1,4 millones de euros, que incluye el pago de los siete predios necesarios para ejecutar la actuación y contará con un plazo de ejecución de 12 meses.
El Gobierno gallego convocará los actos expropiatorios en el primer semestre de 2026 para levantar las actas previas y posteriormente licitar las obras.
La actuación permitirá mejorar un tramo de 2,4 kilómetros, desde la intersección con la AC-840 hasta el enlace con la A-6, habilitando un itinerario peatonal continuo, accesible y seguro, conforme a la normativa vigente.
El proyecto incorpora las propuestas del piloto elaborado por Stop Accidentes en la zona del centro Pai Menni, destinado a personas con discapacidad, y atiende las demandas planteadas por los vecinos de Infesta.
Entre las mejoras destacan la creación de un carril central de giro a la izquierda hacia la N-VI, nuevos pasos de peatones próximos a los accesos de Infesta y Tarreo, y la construcción de aceras entre los kilómetros 1+930 y 2+120.
Otras medidas contempladas incluyen restricciones de giros a la izquierda en el acceso a Xan Roxo, refuerzo de la señalización de velocidad máxima, ampliación de zonas limitadas a 50 km/h y adaptación del diseño de vías del Pai Menni para el estacionamiento temporal.
Además, se reorganizarán refugios y paradas de autobús, así como plazas de aparcamiento, garantizando mayor seguridad vial para todos los usuarios.