El túnel de María Pita en A Coruña cerrará al tráfico durante las próximas cinco noches

El túnel de María Pita, situado en la avenida Porto en A Coruña, estará cerrado al tráfico durante cinco noches por labores de mantenimiento. El corte será total desde las 23:00 horas de la noche a las 07:00 horas de la mañana.

Así lo informan el Concello da Coruña y la Policía Local en sus avisos de movilidad, el corte estará operativo desde la noche de este lunes 1 de diciembre hasta la mañana del viernes 5 de diciembre.

La intervención en la zona se debe a labores de "mantenimiento del tritúnel".