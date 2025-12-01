Un tren de Renfe

Evacúan a 20 personas que viajaban en tren a A Coruña tras comenzar arder uno de los motores

Los viajeros fueron trasladados en taxi desde Culleredo

Cerca de una veintena de personas tuvieron que ser evacuadas del tren que viajaba a A Coruña en la noche del domingo al haber comenzado a arder uno de los motores. El suceso se produjo sobre las 23:40 horas a la altura de Culleredo y las 21 personas fueron trasladadas a A Coruña en taxi.

Según informa el 112, ninguna persona resultó herida. El tren, procedente de Ourense, tuvo que parar la marcha cuando viajaba hacia A Coruña al detectar humo en la parte baja de uno de los tres vagones. ADIF dio aviso a los servicios de emergencias que movilizaron a los bomberos de Arteixo, Guardia Civil y Policía Local de Culleredo.

El maquinista junto a otra persona fueron quienes consiguieron apagar las llamas, después de evacuar a todas las personas que se encontraban en el interior del tren. A su llegada, el equipo de bomberos hizo las comprobaciones correspondientes.