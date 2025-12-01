La alerta amarilla en A Coruña obliga a cerrar el mercado navideño a los pocos días de su apertura

La Navidad tan solo acaba de comenzar y la climatología ya impide disfrutarla en todo su esplendor. El mercadillo navideño, el mismo que inauguró Bebeto el pasado viernes previo al encendido de luces, ha tenido que echar el cierre este lunes debido a "condiciones meteorológicas adversas".

Así lo ha indicado el Concello de A Coruña en su perfil de 'X', ante el aviso de alerta amarilla decretado por la Aemet, activo desde las 12:00 horas de esta mañana y que se extenderá hasta las 18:00 horas de la tarde.

Aunque los vientos afectarán sobre todo a la costa, el Gobierno local ha decidido extremar las precauciones y cerrar el recién estrenado mercadillo de Navidad. Además, han pedido a la ciudadanía seguir las indicaciones de la Policía Local y demás cuerpos ante las alertas meteorológicas.

01/12 11:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/9WI7BUKUZq — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) December 1, 2025

Con ello, aunque no han ordenado todavía el cierre de parques, playas o espacios deportivos, llaman a la responsabilidad individual de cada uno para evitar desgracias ante la alerta por temporal costero.

🔴 AVISO | Debido ás condicións meteorolóxicas adversas, o Mercado de Nadal de María Pita permanecerá pechado durante o día de hoxe, luns 1 de decembro



Prégase á cidadanía seguir as indicacións da Policía Local e demáis corpos de emerxencias ante alertas meteorolóxicas pic.twitter.com/ZzQkyahDJe — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) December 1, 2025

El aviso amarillo pasará a ser naranja a partir de mañana a las 8:00 horas de la mañana, activo durante todo el día hasta la medianoche. Por el momento solo se ha dado orden del cierre del mercadillo durante este lunes, pero todo apunta a que mañana también tendrá que recoger sus toldos.