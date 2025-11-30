La estatua de la fuente de la plaza de Azcárraga, en A Coruña, es "recuperable"

La estatua de la fuente de la Plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja en A Coruña, es, tras los primeros estudios, "recuperable", según fuentes municipales.

De esta forma, el monumento deberá ser restaurado, debido a los daños de la caída, pero "los daños no son de gran magnitud", insisten desde el ayuntamiento.

Esta madrugada, un joven de 25 años se colgó del brazo de la estatua, tras estar compartiendo tiempo de ocio con un grupo de amigos. Fruto de esta situación, la estatua se vino abajo, con el propio afectado, causándole daños graves que mantienen a esta persona en la UCI tras ser trasladado por una ambulancia medicalizada.

Las primeras exploraciones apuntan a un grave traumatismo craneoencefálico, según ha podido saber Quincemil. Serán necesarios TAC complementarios para poder determinar si existen daños a nivel cerebral o es consecuencia de la sangre perdida a consecuencia del golpe.

Además, sufre daños de consideración en su pierna izquierda, que ha tenido que ser "reconstruida". En caso de que no supere este proceso, será necesario amputársela.

A mayores, este golpe le ha ocasionado diferentes golpes y traumatismos, con afección especialmente en la zona de las costillas y los pulmones.

El joven, que juega al fútbol de forma aficionada, tenía partido este mediodía en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre. Tanto su club, como el rival y la Real Federación Gallega de Fútbol, han estado de acuerdo en proceder a su aplazamiento.

Previamente a este incidente, la Policía Local lo había multado por beber alcohol en vía pública. Además, un integrante de su grupo de amigos ha sido multado por falta de respeto a los agentes.