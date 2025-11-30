Culleredo (A Coruña) celebrará su tradicional Festival de Panxoliñas con una noche dedicada a la música coral

Culleredo acogerá el próximo jueves 4 de diciembre la VII edición del Festival de Panxoliñas de APEM, uno de los eventos navideños más arraigados del municipio.

La celebración, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo, un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro para amantes de la música coral.

En esta nueva edición, diversas agrupaciones musicales de Culleredo y localidades cercanas subirán al escenario para ofrecer un repertorio marcado por las tradicionales panxoliñas.

Entre los participantes estarán la Coral Santa María de Cambre, la Coral Fonte do Souto de Culleredo, Xilbatuxeiras, Voces Veteranas de Culleredo, la Asociación Cultural Rúada Donaire (A Coruña) y la Coral de APEM Culleredo, anfitriones del festival.

Cada actuación pondrá el foco en la esencia navideña, potenciando las voces colectivas y la tradición musical gallega.

El evento está organizado por la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo, que vuelve a apoyar un encuentro que busca fomentar la participación vecinal y la cultura accesible para todos.

Además, se habilitará un punto de donaciones voluntarias para quienes deseen colaborar con la labor social que desarrolla APEM en el municipio, reforzando el carácter solidario de una cita que ya forma parte imprescindible del calendario festivo local.