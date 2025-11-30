Arteixo (A Coruña) inicia la Navidad con un encendido festivo y la apertura del Mercado el 5 de diciembre

Arteixo ya está preparado para vivir una Navidad cargada de iluminación, tradición y participación vecinal, con un programa que une el encendido oficial, la inauguración del Mercado de Navidad y la celebración del XXI Concurso de Escaparates, impulsado por la Concejalía de Promoción Económica.

El próximo viernes 5 de diciembre, la Praza do Balneario será el escenario de una tarde festiva que comenzará a las 18:30 horas con la llegada de Papá Noel, acompañado por una actuación especial de la escuela de baile Tempo 154.

A las 19:00 horas tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad, un acto que este año será realizado por el Club Salvamento Arteixo (SALV-AR) y el Club Natación Arteixo, en reconocimiento a su labor deportiva en el municipio.

Tras el encendido, el alcalde Carlos Calvelo hará entrega a Papá Noel de la llave simbólica que inaugurará el Mercado de Navidad, una cita ya consolidada en el calendario festivo. La jornada se cerrará con una segunda actuación de Tempo 154 y un reparto gratuito de chocolate con churros, pensado para disfrute de todas las familias.

Reunirá propuestas de artesanía, gastronomía y regalos en un entorno tematizado para disfrutar de las compras navideñas y la actividad familiar durante todo el mes.

Paralelamente, el Ayuntamiento lanza el XXI Concurso de Escaparates de Nadal 2025, dirigido a pequeños comercios, establecimientos de servicios y negocios de hostelería del término municipal.

La inscripción, que es gratuita, permanecerá abierta del 1 al 14 de diciembre y podrá formalizarse tanto en el Registro municipal como en la sede electrónica.

Los establecimientos participantes deberán mantener sus decoraciones navideñas entre el 5 de diciembre y el 7 de enero, y optarán a premios que alcanzan los 1.000 euros para el ganador, además de un segundo y tercer premio, un accésit a la originalidad y una categoría de votación popular dotada con 900 euros.

Las decoraciones serán evaluadas por un jurado especializado a partir del 17 de diciembre, atendiendo a criterios como creatividad, iluminación, impacto visual e imagen comercial.