Investigado un conductor que se saltó un control y ocasionó una persecución en A Coruña

Una persecución de la Policía Local de A Coruña ayer a última hora de la tarde sorprendió a los transeúntes de la zona de la Ronda de Outeiro por lo inusual de la escena.

Fuentes municipales confirman a pregunta de Quincemil que el cuerpo policial está investigando a un coche "que se saltó un control ayer sobre las ocho de la tarde".

El vehículo, de color rojo, avanzaba mientras los propios agentes le daban el alto, tanto mediante el empleo de sus distintivos luminosos como también mediante altavoz, repitiendo diferentes frases con la orden clara de que detuviese el vehículo, a lo que hacía caso omiso.