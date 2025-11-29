Imagen de la persecución.

Imagen de la persecución. Cedida.

A Coruña

Investigado un conductor que se saltó un control y ocasionó una persecución en A Coruña

La situación fue captada por varios transeúntes de la zona de la Ronda de Outeiro. Los agentes le daban el alto con señales luminosas y órdenes verbales

Una persecución de la Policía Local de A Coruña ayer a última hora de la tarde sorprendió a los transeúntes de la zona de la Ronda de Outeiro por lo inusual de la escena.

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo.

Fuentes municipales confirman a pregunta de Quincemil que el cuerpo policial está investigando a un coche "que se saltó un control ayer sobre las ocho de la tarde".

El vehículo, de color rojo, avanzaba mientras los propios agentes le daban el alto, tanto mediante el empleo de sus distintivos luminosos como también mediante altavoz, repitiendo diferentes frases con la orden clara de que detuviese el vehículo, a lo que hacía caso omiso.