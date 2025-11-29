La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al 'tocomocho' que había actuado en Galicia

La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal especializada en estafas mediante los métodos del "tocomocho" y la "estampita", una red itinerante que actuaba en distintos puntos del país y que dirigía sus engaños principalmente a personas de edad avanzada.

La operación se saldó con seis detenidos y tres investigados, a los que se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, robos con violencia, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

La investigación arrancó a finales del verano, tras dos robos con violencia registrados en Lebrija (Sevilla). A partir de allí, los agentes pudieron reconstruir los movimientos del grupo, que operaba por toda España, especialmente en Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña.

En Galicia, la operación permitió esclarecer 11 delitos, entre ellos dos en Oleiros, uno en Milladoiro y uno en Carballo, además de otros casos en O Porriño, Cambados, Mos y Marín, donde los implicados siguieron el mismo patrón delictivo.

La organización seleccionaba a sus víctimas por su especial vulnerabilidad, y en varios casos llegó a emplear violencia e intimidación para consumar los robos. Los investigadores han acreditado incluso el uso de sumisión química sobre una de las víctimas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas durante el proceso.

Dentro del operativo, se llevaron a cabo nueve registros en inmuebles vinculados a los sospechosos: dos en Toledo y siete en Cáceres.

En ellos se intervino alrededor de 20.000 euros en efectivo, joyas sustraídas, dos vehículos, una autocaravana y diverso material empleado para preparar las estafas.

Entre los hallazgos destaca un arma modificada para disparar en ráfaga, junto a siete armas de aire comprimido, una carabina y abundante munición.

La operación permanece abierta y no se descarta que la banda esté relacionada con más hechos delictivos.

La Guardia Civil mantiene la investigación para identificar a los propietarios de las joyas recuperadas y continúa impulsando las acciones del Plan Mayor de Seguridad, con el que busca prevenir estafas, robos y riesgos que afectan de manera directa a la población mayor.