El Belén Municipal de A Coruña suma este año una figura muy especial: el artista coruñés Xoel López

El tradicional Belén Municipal de A Coruña abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre en el Palacio Municipal de María Pita con una incorporación que promete convertirse en uno de los grandes reclamos de estas fiestas: una figura del músico Xoel López, uno de los artistas más queridos y representativos de la ciudad.

La efigie se suma a las más de 230 figuras de barro que cada año homenajean a personas vinculadas con la historia y la identidad coruñesa.

La alcaldesa, Inés Rey, entregará la figura al propio músico el miércoles 3, apenas un día antes de que López cierre en A Coruña la gira de su disco Caldo Espírito con un concierto en el Palacio da Ópera.

Será el pistoletazo de salida para una edición del Belén Municipal que podrá visitarse hasta el 6 de enero, con horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, y con variaciones en días festivos habituales como Nochebuena, Navidad, Fin de Año o Reyes.

Pero el ambiente navideño ya se deja sentir en la ciudad. Esta mañana, la primera edil participó en el encendido del alumbrado del mercado de Elviña, una de las citas más tradicionales del calendario.