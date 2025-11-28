Ofrecido por:
El encendido de las luces de Navidad en A Coruña desviará el tráfico de autobuses y taxis
Debido al acto de encendido del alumbrado que tendrá lugar este viernes en María Pita, desde las 17:45 horas el transporte público que circula por la Marina se desviará por el túnel de María Pita
A Coruña enciende este viernes su alumbrado navideño. Un acto, a las 19:00 horas en María Pita, que obligará a realizar cambios en la circulación del transporte público. Así, los autobuses y taxis no podrán circular por La Marina y serán desviados por el túnel de María Pita.
Así lo ha comunicado este mismo viernes el Concello a través de las redes sociales. Además de los autobuses urbanos y los taxis, este desvío también afectará a los buses del aeropuerto, además de a los residentes en La Marina. El desvío tendrá lugar a partir de las 17:45 horas y el recorrido se restablecerá si las condiciones de seguridad lo permiten.
Las líneas de los autobuses afectadas son:1, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A.
Bebeto, protagonista del encendido
La céntrica plaza de María Pita volverá a convertirse este viernes en el corazón de la Navidad coruñesa. Y lo hará con un invitado muy especial: Bebeto, que regresará al balcón desde el que, hace ya tres décadas, celebró la mítica Copa del Rey del 95 con el Dépor. Esta vez, el brasileño será el encargado de pulsar el botón que dará luz verde —y nunca mejor dicho— al encendido navideño de la ciudad.
No estará solo. A su lado subirán al balcón seis niñas y niños coruñeses, finalistas del concurso de postales navideñas organizado en los colegios. El dibujo ganador se convertirá en la postal oficial del Ayuntamiento.
Mientras tanto, en la propia plaza arrancará también el mercadillo navideño, que abrirá sus puertas con unos 40 puestos de artesanía, decoración y productos gastronómicos, además de la tradicional casa de Papá Noel. Este viernes funcionará en horario de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas.
Y a las 19:00 horas, con Bebeto y los pequeños presionando el botón, la ciudad se encenderá de golpe: más de tres millones de luces LED y alrededor de 500 arcos luminosos iluminarán todos los distritos de A Coruña, marcando oficialmente el inicio de la Navidad.