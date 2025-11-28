El encendido de las luces de Navidad en A Coruña desviará el tráfico de autobuses y taxis

A Coruña enciende este viernes su alumbrado navideño. Un acto, a las 19:00 horas en María Pita, que obligará a realizar cambios en la circulación del transporte público. Así, los autobuses y taxis no podrán circular por La Marina y serán desviados por el túnel de María Pita.

Así lo ha comunicado este mismo viernes el Concello a través de las redes sociales. Además de los autobuses urbanos y los taxis, este desvío también afectará a los buses del aeropuerto, además de a los residentes en La Marina. El desvío tendrá lugar a partir de las 17:45 horas y el recorrido se restablecerá si las condiciones de seguridad lo permiten.

Las líneas de los autobuses afectadas son:1, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A.

