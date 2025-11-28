Un coche incendiado obliga a cortar parcialmente un carril en A Coruña

Un coche incendiado obliga a cortar parcialmente un carril en A Coruña Cedida

Ofrecido por:

A Coruña

Un coche incendiado obliga a cortar parcialmente un carril en A Coruña

El siniestro se produjo sin daños personales

Más noticias: En libertad e investigados los dos detenidos por el incendio en la Sagrada Familia de A Coruña

Publicada
Actualizada

Un coche ha sufrido un incendio esta tarde en A Coruña, lo que ha obligado a cortar parcialmente un carril. El suceso se produjo pasadas las 19:15 horas de este viernes en la avenida de la Habana, en el entorno de Riazor.

Dos vecinos caminan entre los restos del incendio esta mañana.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. El origen del fuego estuvo probablemente en una avería en el motor y un equipo de bomberos se desplazó hasta el lugar para sofocar las llamas.

Fuentes municipales explican que para llevar a cabo las labores de extinción fue necesario realizar un corte parcial en la avenida, pero el tráfico se restituyó en cuanto se sofocó el incendio.