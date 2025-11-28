Bergondo (A Coruña) se manifiesta por la eliminación del baipás de Infesta. Concello de Bergondo

Bergondo se ha manifestado, una vez más, en contra de la eliminación del baipás planteado en Infesta dentro del proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión entre las líneas León–A Coruña y Betanzos-Infesta–Ferrol.

Vecinos y vecinas de la zona afectada, además de representantes de los grupos municipales a excepción del BNG, se concentraron en la carretera DP-0105 para realizar un corte de tráfico y demandar que Transportes reconsidere su plan.

Tras una pancarta en la que se leía "Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila", Bergondo pide una solución "más sensata, más económica y más respetuosa con el territorio".

Desde el Concello mantienen que su postura no se opone a la mejora de las comunicaciones ferroviarias, pero consideran que el proyecto actual "no aporta ningún beneficio real ni para Cortiñán ni para Bergondo". Argumentan que la eliminación del baipás supondría simplemente un supuesto ahorro de seis minutos, al tiempo que no se presentan propuestas para el futuro del transporte hacia Ferrol.

La propuesta del Concello

El Concello ya presentó previamente un recurso formal ante el Ministerio tras el rechazo estatal a la propuesta municipal conocida como Alternativa 5S, diseñada para alejar el trazado de las viviendas, reducir las expropiaciones y minimizar el impacto social y urbanístico.

Esta opción "adapta trazados previamente estudiados para simplificar la ejecución, disminuir notablemente la necesidad de viaductos y trasladar la intervención a zonas industriales o forestales, evitando así afecciones directas sobre los hogares".

Sin embargo, la propuesta del Gobierno central, la Alternativa 6, deja de acuerdo con el gobierno local "a numerosas viviendas atrapadas en la zona de servidumbre ferroviaria, devalúa propiedades y limita gravemente el desarrollo urbanístico de una zona ya consolidada".

El Concello mantiene que su opción es una solución "más sensata, más económica y más justa, tanto por su menor coste como por la protección que ofrece a las personas afectadas y al territorio de Bergondo".