Fallece una persona tras un incendio en la Sagrada Familia, en A Coruña

Una persona ha fallecido esta tarde en A Coruña por inhalación de humo tras un incendio declarado en el barrio de la Sagrada Familia. El fuego se produjo en la calle San Isidoro y otra persona tuvo que ser trasladada al hospital.

El origen del fuego, que se produjo pasadas las 17:30 horas, estuvo en el cuadro eléctrico. Los bomberos continúan revisando el edificio.

La Policía Nacional está investigando las causas del incendio.

