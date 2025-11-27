Ofrecido por:
Fallece una persona tras un incendio en la Sagrada Familia, en A Coruña
Otra persona ha tenido que ser trasladada al hospital
Una persona ha fallecido esta tarde en A Coruña por inhalación de humo tras un incendio declarado en el barrio de la Sagrada Familia. El fuego se produjo en la calle San Isidoro y otra persona tuvo que ser trasladada al hospital.
El origen del fuego, que se produjo pasadas las 17:30 horas, estuvo en el cuadro eléctrico. Los bomberos continúan revisando el edificio.
La Policía Nacional está investigando las causas del incendio.
