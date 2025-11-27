Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

Fallece una persona tras un incendio en la Sagrada Familia, en A Coruña

Otra persona ha tenido que ser trasladada al hospital

Una persona ha fallecido esta tarde en A Coruña por inhalación de humo tras un incendio declarado en el barrio de la Sagrada Familia. El fuego se produjo en la calle San Isidoro y otra persona tuvo que ser trasladada al hospital.

El origen del fuego, que se produjo pasadas las 17:30 horas, estuvo en el cuadro eléctrico. Los bomberos continúan revisando el edificio.

La Policía Nacional está investigando las causas del incendio.

