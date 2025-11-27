La Autoridad Portuaria de A Coruña presenta un nuevo cuaderno sobre la Expedición Loaísa

La Autoridad Portuaria de A Coruña dará a conocer este martes el octavo número de su colección Cuadernos del Puerto de A Coruña, un volumen que lleva por título Expedición Loaísa. Segunda circunnavegación a la Tierra. A Coruña, 1525-Lisboa, 1536.

La obra, escrita por Santiago Juega Puig, recupera la historia de la expedición comandada por García Jofre de Loaísa, que zarpó desde el puerto coruñés hace exactamente 500 años, convirtiéndose en la segunda vuelta al mundo tras la encabezada por Magallanes y Elcano.

La presentación tendrá lugar el próximo martes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en el salón de actos de la Autoridad Portuaria, con entrada libre hasta completar aforo.

El autor participará en el acto junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y todas las personas asistentes recibirán un ejemplar gratuito, que también podrá adquirirse en librerías por un precio de 5 euros.

El nuevo cuaderno relata con detalle los hitos de aquella navegación, hoy considerada uno de los mayores logros de la historia naval española y mundial, tanto por la magnitud de la travesía como por su impacto en la exploración marítima del siglo XVI.

El autor del volumen, Santiago Juega Puig, es licenciado en Económicas, profesor y escritor. Entre sus obras destacan títulos estrechamente vinculados a la historia marítima gallega, como Galicia y la segunda circunnavegación a la tierra. Siglo XVI, presentado este mismo año en la Autoridad Portuaria, además de trabajos como El puerto de A Coruña. Evolución económica 1962-1985 o Periplo al Maluco centrado en la Casa de Contratación de Especiería de A Coruña.

La colección Cuadernos del Puerto fue creada en 2022 con motivo del 145 aniversario de la Junta de Obras del Puerto. Su objetivo es divulgar los episodios históricos más relevantes vinculados al desarrollo portuario, bajo la dirección del profesor Andrés Precedo y la asesoría del historiador Xosé Alfeirán.

Entre los títulos anteriores figuran obras dedicadas al cine, la historia sanitaria, la epopeya humanitaria del puerto o la expedición americana de Humboldt.