Arteixo (A Coruña) aprueba un presupuesto de 66,2 millones para 2026

Arteixo impulsará uno de los presupuestos más altos de su historia reciente tras la aprobación en pleno de las cuentas municipales para 2026, que alcanzarán 66,2 millones de euros, junto a los 6,7 millones asignados a la empresa pública Sumarte.

Con la eliminación de partidas duplicadas, el presupuesto consolidado entre Ayuntamiento y empresa pública asciende a 70,8 millones, una cifra que vuelve a situar al municipio entre los de mayor esfuerzo inversor de Galicia.

La inversión en nuevas infraestructuras será uno de los ejes del presupuesto, con más de 18 millones destinados a actuaciones que incluyen humanizaciones, la creación de nuevas sendas peatonales y la mejora de instalaciones deportivas.

Entre las partidas más destacadas figura la travesía de Arteixo, que contará con 2,2 millones de los 3,6 necesarios, además de proyectos como la humanización de la travesía de Oseiro, con 420.000 euros consignados, o los avances en la zona de las repúblicas, también con 420.000 euros reservados para su ejecución.

En el centro urbano, el Ayuntamiento dedicará 425.000 euros a la humanización de las calles Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo, mientras que otras obras, ya avanzadas en 2025, completarán su tramitación el próximo año: la plaza de Figueroa, con un último pago de 309.000 euros; el parque de Herbales en Chamín, que recibirá 330.000 euros; y la casa de Baños del Balneario, que contará con un millón de euros para una intervención financiada parcialmente con fondos europeos.

La apertura de nuevas vías y desarrollos urbanísticos también tendrá un papel central. El Concello destinará 2,2 millones a unidades de actuación enfocadas a la creación de nuevas calles, adelantando los trabajos antes de repercutir el coste a los propietarios, tal y como marca la normativa.

Entre estos proyectos figura un nuevo parque de 3.600 metros cuadrados en la Unidad de Actuación 3 y una nueva conexión viaria entre Baldomero González y la travesía de Arteixo.

El ámbito deportivo recibirá un impulso con 350.000 euros destinados a la rehabilitación integral del polideportivo de Galán, incluyendo la cubierta y las instalaciones interiores.

Las sendas peatonales serán otro de los grandes capítulos de inversión, sumando 4,5 millones de euros en itinerarios que conectarán parroquias, playas y núcleos urbanos.

Entre ellas destacan la senda de la avenida da Praia (587.000 euros), la de la avenida do Embalse (670.000 euros), y las actuaciones en carreteras provinciales mediante acuerdos con la Diputación: la senda de Barrañán (1.030.000 euros), la de As Barreiras (450.000 euros) y la de Ervedíns (411.000 euros), que unirán Loureda con el centro de Arteixo.

Para completar el plan inversor, el ayuntamiento también reservará 680.000 euros para mejora de asfaltos, 500.000 para mantenimiento de centros educativos y 215.000 para la reparación de caminos rurales.