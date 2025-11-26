El PP de A Coruña exige activar de urgencia la comisión sobre la licitación de Nostián

El portavoz del Grupo Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, reclamó este miércoles la convocatoria urgente de la Comisión Especial de seguimiento de la licitación del contrato de Nostián, un órgano creado el 4 de junio a petición del BNG y que, según denuncia, no se ha vuelto a reunir desde entonces.

El PP sostiene que la urgencia está justificada tras conocerse que el Ministerio de Hacienda considera inviable el nuevo contrato impulsado por el Gobierno municipal.

Lorenzo explicó que el informe del Ministerio concluye que la licitación incurrirá en déficit, tanto en un escenario con el Consorcio das Mariñas como sin él, donde el déficit alcanzaría los 77 millones.

El portavoz popular recordó que su grupo solicitó el 10 de octubre la documentación estatal relativa al contrato y que Inés Rey la denegó, algo que, afirma, ahora "queda explicado" tras la publicación en prensa del contenido del informe.

En este contexto, el PP sostiene que el ayuntamiento se enfrenta a un doble incumplimiento. Por un lado, destinar 330 millones de euros no garantiza que la planta cumpla la normativa europea de reciclaje, lo que implicaría seguir enviando a vertedero la mayor parte de los residuos. Por otro, el nuevo contrato sería económicamente inviable, con un déficit reconocido por Hacienda, lo que, apunta Lorenzo, "pone en riesgo el futuro de los trabajadores".

El portavoz popular criticó también el papel del BNG en la comisión de seguimiento, asegurando que su constitución "fue solo un paripé para blanquear las irregularidades del gobierno municipal".

A su juicio, la falta de reuniones demuestra que el órgano no está cumpliendo su función, y exigió reactivarlo "de inmediato".

"Si no se convoca la comisión o no se ofrecen aclaraciones suficientes, pediremos explicaciones en el Pleno", advirtió Lorenzo, quien insistió en la necesidad de "transparencia absoluta" sobre todo lo relacionado con la planta.

En este sentido, recordó también la condonación de 7,3 millones de euros a la concesionaria, una decisión para la que, asegura, el Gobierno municipal "no ha dado ninguna justificación de en qué beneficia a los coruñeses".