Ofrecido por:
El metrosidero del Obelisco, en A Coruña, cambia de lugar: trasladado a veinte metros en Los Cantones
Los trabajos se han ejecutado este mediodía, tras un día de preparativos
Te puede interesar: El metrosidero del Obelisco, en A Coruña, estrenará ubicación el próximo otoño
Esta mañana, tras un día de trabajos para preparar la operación, los trabajadores encargados han llevado a cabo el traslado del emblemático árbol metrosidero del Obelisco con origen en Nueva Zelanda, que debe desplazarse unos 20 metros de su lugar original para poder llevar a cabo la instalación del nuevo ascensor que dará entrada y salida al parking subterráneo.
Cerca del mediodía, una grúa lo ha desplazado con mucho cuidado para priorizar su salud desde el punto donde estaba plantado hasta el nuevo lugar, en el que previamente se había depositado tierra mediante un camión.
No es el primer movimiento de especies vegetales en la zona. El ayuntamiento trasladó al paseo del Parrote hace varios meses las cuatro magnolias que decoraban los Cantones, junto a las plantas ornamentales que las acompañaban, además de otras cuatro macetas más pequeñas con enredaderas.
La Asociación Ecologista Arco Iris mostró en su momento su rechazo a los planes del Concello mediante la colocación de carteles en la zona, con mensajes como "Aquí nací... y aquí quiero quedarme" o "¡Déjadme en paz! El arbolito", que permanecieron durante varias semanas visibles.