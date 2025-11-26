El metrosidero del Obelisco, en A Coruña, cambia de lugar: trasladado a veinte metros en Los Cantones

Esta mañana, tras un día de trabajos para preparar la operación, los trabajadores encargados han llevado a cabo el traslado del emblemático árbol metrosidero del Obelisco con origen en Nueva Zelanda, que debe desplazarse unos 20 metros de su lugar original para poder llevar a cabo la instalación del nuevo ascensor que dará entrada y salida al parking subterráneo.

Cerca del mediodía, una grúa lo ha desplazado con mucho cuidado para priorizar su salud desde el punto donde estaba plantado hasta el nuevo lugar, en el que previamente se había depositado tierra mediante un camión.