A Coruña alcanza los 251.543 habitantes, la cifra más elevada en décadas

A Coruña alcanzó a 1 de enero de 2025 los 251.543 habitantes, la cifra más elevada en décadas. Así se lo ha notificado en Instituto Nacional de Estadística (INE) al ayuntamiento, unos datos basados en el padrón municipal y que suponen un ligero incremento respecto a la propuesta inicial emitida en marzo.

Así, tras el periodo de alegaciones y la posterior validación del Consejo de Empadronamiento, la cifra definitiva de población en A Coruña alcanza los 251.453 habitantes. "Esto es fruto de un intenso trabajo diario para posicionar a A Coruña como motor de Galicia en términos económicos y sociales", aseguró la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.

Los datos del INE, que recogen el padrón continuo a 1 de enero, señalan que la evolución demográfica de la ciudad encuentra un primer cambio de tendencia en 2015, cuando el número de habitantes cae hasta los 243.870. Comienza entonces un periodo de casi cuatro años en el que la cifra se estabiliza alrededor de los 244.000, hasta que llega el punto de inflexión en 2019.

Este año marca el inicio de un incremento paulatino en el tiempo: A Coruña tenía entonces 245.711 habitantes, pasando a 247.604 en 2020 para bajar levemente a 245.468 en 2021 y 2022 (244.700), en el contexto de la pandemia. En 2023, sin embargo, la cifra sube a 247.736 y ya en el 2024, queda a las puertas de los 250.000 habitantes, con 249.261. La diferencia positiva entre 2019 y 2025 es de 5.832 vecinos y vecinas.

"Una ciudad de oportunidades"

"Hay aspectos a destacar que explican esta evolución. El primero, que A Coruña se consolidó como una ciudad de oportunidades, desarrollo empresarial y de creación de empleo. Eso permite retener población y también atraerla. Otro pilar fundamental es que disponemos de servicios públicos de calidad que permiten a la vecindad mejorar su calidad de vida", explicó Rey.

La regidora añade a este respecto que el objetivo del Gobierno local es seguir avanzando en esa línea de acción, por lo que están haciendo especial hincapié en dar soluciones a cuestiones como la vivienda, "colaborando con las administraciones competentes en la materia".

Rey, además, recordó que A Coruña fue la primera ciudad en solicitar la declaración de Zona Residencial Tensionada (ya vigente) y que aprobó este año la regulación de las Viviendas de Uso Turístico: "Dentro de nuestras posibilidades, estamos promoviendo la construcción de 55 nuevas viviendas públicas y cediendo suelo municipal a la Xunta para incrementar el parque residencial público de la ciudad".