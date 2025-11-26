Arteixo (A Coruña) superará los 250 euros por habitante en gasto social en 2026 y liderará la inversión en Galicia

El Ayuntamiento de Arteixo aprobará mañana los Presupuestos Municipales de 2026, que incluyen una partida de más de siete millones de euros en gasto corriente para programas y servicios sociales, cifra que asciende a nueve millones si se suman las infraestructuras de carácter social.

Esto permitirá superar los 250 euros por habitante, situando a Arteixo, con más de 35.000 vecinos, como el municipio gallego de más de 20.000 habitantes con mayor gasto social per cápita.

Uno de los pilares de estas cuentas es el servicio de ayuda en el hogar, dotado con 2,8 millones de euros, una cantidad que se incrementará hasta los 3,2 millones cuando se formalice la nueva licitación prevista para el próximo año.

La residencia de mayores, gestionada por la Xunta, acumula más de siete millones invertidos desde su apertura, garantizando 32 plazas para vecinos de Arteixo, lo que supone una aportación municipal de 760.000 euros anuales.

El Ayuntamiento también refuerza programas clave como el Programa Concilia en Meicende y en el edificio del Balneario, iniciativas que ofrecen espacios supervisados para niños y mayores y facilitan la conciliación de las familias.

A esto se suma el Servicio de Atención Temprana, dirigido a menores con necesidades especiales, y la dinamización de los centros sociales, que cuenta con 460.000 euros al año para actividades dirigidas a todas las edades.

Además, los presupuestos contemplan más de 250.000 euros en ayudas de Emergencia Social, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, una de las partidas que el Ayuntamiento destaca como esenciales para sostener la cohesión social y el apoyo a los hogares con menos recursos.