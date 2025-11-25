Ofrecido por:
Herida una conductora tras una salida de vía en la AG-55 a la altura de Arteixo (A Coruña)
Minutos antes también hubo una colisión múltiple a pocos metros del mismo punto kilométrico
La mañana de este martes ha empezado marcada por dos altercados en las carreteras. Una persona ha resultado herida leve, esta mañana en un accidente en la AG-55 en dirección A Coruña. El siniestro se produjo a las 08:05 horas, en el kilómetro 11 de la autopista, a la altura de Loureda en Arteixo.
Fuentes de la Guardia Civil señalan que el accidente se produjo por una salida de vía en el punto kilómetrico 11,100 de la autopista. La conductora implicada resultó herida y tuvo que ser evacuada por los servicios sanitarios al Hospital Quirón de A Coruña.
Además, minutos antes, a las 07:57, había ocurrido otro accidente por colisión múltiple en este mismo punto de la AG-55. Según indican desde la Guardia Civil, un vehículo colisionó contra otro, lo que provocó que finalmente se viesen implicados tres coches.
Los dos siniestros provocaron retenciones de tráfico, ya que ambos ocupaban uno de los carriles de circulación dificultando el tráfico. En estos momentos, el tráfico ya circula con normalidad.