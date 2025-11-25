A Coruña sale a la calle para condenar la violencia machista: "É importante reivindicar o feminismo"

38. Ese es el número de mujeres que han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas en los casi 11 meses que llevamos de 2025. Desde que hay datos, el año 2003, son más de 1.200 las mujeres que han sido asesinadas. Contra esta situación, y otras formas de violencia de género, miles de personas por toda España se han manifestado este 25N, Día contra la violencia machista.

En A Coruña, la movilización partió pasadas las 20:00 horas del Obelisco, en una convocatoria organizada por la Marcha Mundial das Mulleres en colaboración con otros colectivos de la ciudad y de la provincia y a la que se sumaron cerca de mil personas en una marea con tintes morados.

Al grito de "non estamos todas faltan as asasinadas", la marcha echó a andar con varias agrupaciones. Entre ellas, un grupo de mujeres vestidas de blanco y con la cara oculta bajo una máscara que, con carteles en representación de las gallegas asesinadas, denunciaron esta violencia.

Manifestación por el 25N en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Entre las pancartas tampoco faltaban las referencias a los menores asesinados. En una de ellas se podía leer "A violencia machista deixa orfandade". Este año han sido tres. El año pasado llegaron a ser el triple.

El feminismo llega a las nuevas generaciones

Otras, como la de Violeta, Cristina y Sara, Mafalda recordaba eso de "no somos histéricas, somos históricas". Estas jóvenes de entre 19 y 22 años explican que hoy se manifiestan porque "é importante reivindicar o feminismo e máis agora co auxe dos fascismos. Estes días vendo as noticias vin que Galicia é unha das comunidades con máis casos de violencia de xénero. Paréceme moi forte e mal", expresa una de ellas.

Frente al machismo, tienen claro que "é necesario manifestarte, movilizarse e erguer a voz. Se non, no la van quitar", advierten.

Concienciadas, consideran que su generación no es más machista que otras. "O que pasa é que moita xente está máis informada e movilizada pero tamén hai unha onda reaccionaria e radicalizada fronte a iso. Hai posturas opostas", cuentan llegando a la plaza de Mina.

La manifestación prosiguió por la plaza de Lugo hasta la plaza de Galicia, haciendo una parada frente al Palacio de Xustiza. Mientras la cabeza de la protesta llegaba allí, decenas de personas entraban todavía por la calle Compostela.

Al frente, entre las organizadoras, Silvia Seixas explica que "é evidente por que nos manifestamos. Segue habendo moitas denuncias e novas formas de violencia como as dixitais. Todos os anos hai asasinatos. Temos que seguir na rúa; mentres unha muller sexa maltratada ou estea en risco por violencia, ningunha muller pode ser libre".

Recordando a las mujeres víctimas en conflictos como el de Palestina o en Afganistán —en la manifestación se vieron carteles que rezaban "Palestina é unha cuestión feminista"—, Silvia también reflexiona sobre cómo el machismo llega a nuevas generaciones: "O machismo cambia e chega en novas formas, pero quero ser positiva. As novas xeracións están máis concienciadas e saben apreciar os micromachismos. É importante seguir traballando e estar vixiantes".

En ello juega un papel importante la educación. Iria ha acudido junto a su hijo a la manifestación. La acompaña todavía en el carrito, pero ella explica que "aínda que sexa pequeno ten que ser consciente. As mulleres aínda temos moitos dereitos por recuperar".

Acciones concretas contra la violencia machista estructural

Este año, las reivindicaciones del manifiesto feminista se mantuvieron transversales, pero partiendo del lema Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista. En su escrito, la organización reclama construir con perspectiva feminista todo el engranaje institucional "para eliminar as discriminacións e as violencias que sufrimos as mulleres galegas".

En este sentido, la MMM denuncia que todavía existan miembros de organismos públicos que no proporcionan la información o servicios adecuados a las mujeres, dando lugar a situaciones de abuso de poder.

De manera más detallada, las feministas reclaman este 25N acciones relativas a la violencia judicial, la obstétrica o la económica.

Por ello, entre sus demandas está el fin de la custodia compartida con maltratadores, juzgados específicos y excluyentes de violencia machista en Galicia, coordinación de los recursos públicos y la información o la formación obligatoria y específica del personal. Su manifiesto también recogió la protección y promoción de la lactancia, la información y consentimiento expreso en las intervenciones o el fin de prácticas como la maniobra Kristeller y Hamilton, además de un sistema de seguimiento de la salud mental y emocional de las madres.

Por otra parte, frente a "unha década de desmantelamento de políticas públicas, recortes de recursos e degradación da igualdade", critican acciones de la Xunta de Galicia que "separa competencias, elimina estruturas e afrouxa o compromiso contra a violencia machista". Ante esto, exigen políticas de igualadad centrales, el fin del racismo institucional con la derrogación de la Ley de Extranjería o una educación de calidad, igualistaria y feminista.

En el ámbito laboral, este 25N las reclamaciones pasan por un sistema de seguridad social universal y empleos con derechos, la equidad salarial y el fomento de la contratación de mujeres en situación de desventaja. También piden la reducción de la jornada laboral a 30 horas y, en materia de unos cuidados que "que sosteñen o mundo pero que só recaen sobre nós", reclaman un sistema público de cuidados para todas las etapas de la vida, un año de baja por maternidad o condiciones laborales dignas para el sector.

En este punto, las organizadoras tuvieron un mensaje en recuerdo a la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar asesinada en O Porriño el pasado mes de julio.

No faltaron las reivindicaciones relativas a la vivienda, "un dereito e non un privilexio" al cuya mercantilización piden que se ponga fin, además de reclamar un banco gallego de vivienda social o una red pública y territorializada de viviendas de urgencia para víctimas.

"Queremos unha Galiza feminista, libre, soberana e xusta, onde todas as mulleres poidamos vivir libres", reclamaron como cierre a un 25N todavía necesario.