La provincia de A Coruña se manifiesta por el 25N con protestas y actividades

Este martes, 25 de noviembre, se conmemora un año más el Día contra la violencia machista. Con motivo del 25N, la Marcha Mundial das Mulleres convoca en diferentes localidades concentraciones y manifestaciones.

Bajo el lema Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista, la organización pone el foco en cómo la violencia institucional, manifestada a través de miembros de organismos públicos que no proporcionan ni información ni servicios adecuados, abusando de su poder, constituye la estructura de la violencia machista, llegando a todos los ámbitos de la vida.

Como ejemplos concretos, citan la violencia judicial, la obstétrica o la económica con demandas como el fin de la custodia compartida impuesta con maltratadores, juzgados específicos en toda Galicia, formación obligatoria para el personal público, información y consentimiento expreso en todo tipo de intervenciones médicas, fin de prácticas como la maniobra Kristeller o la Hamilton, refuerzo en los recursos sanitarios, políticas de igualdad centrales, fin del racismo institucional, un sistema público de cuidados, un sistema de seguridad social universal, el fin de la mercantilización de la vivienda y un banco gallego de vivienda social o una educación de calidad, igualitaria y feminista.

"Precisamos reconstruír con perspectiva feminista toda a engranaxe institucional da nosa sociedade para eliminar as discriminacións e as violencias que sufrimos as mulheres galegas", reivindican en un comunicado.

Denunciando una vez más los crímenes machistas y todas las formas en las que este tipo de violencia ejerce opresión contra las mujeres, sobre todo las trabajadoras, el colectivo anima a afrontar todas sus dimensiones para construir una sociedad justa y feminista.

Además, un año más, el 25N servirá para recordar a las hermanas Mirabal, víctimas del feminicidio y de la dictadura. Patria, Minerva y María Teresa fueron encarceladas, violadas y asesinadas por mandato del dictador Trujillo en 1960 en la República Dominicana, motivo por el cuál el 25 de noviembre se conmemora la lucha contra la violencia machista.

Manifestaciones

Por ciudades dentro de la provincia, la manifestación del 25N será a las 20:00 horas en A Coruña (Obelisco), Betanzos (praza do Campo), Santiago (praza 8 de marzo), Melide (oraza do Convento) y Pontedeume (praza do Concello).

Empezará algo más antes en Carnota (18:30, praza da Pedra) y Narón (19:00, praza da Gándara) y más tarde en As Pontes (20:30, praza do Hospital) y Ponteceso (20:30, praza do Recheo).

Actividades programadas

Por otra parte, y pese a que no habrá una declaración institucional en el Parlamento gallego por el 25N, varios municipios coruñeses han organizado una programación especial contra las violencias machistas.

Es el caso de Oleiros, con acciones en institutos y colegios para sensibilizar sobre la violencia machista o el comercio local y la XII Caminata 'As Mariñas dicen NO a la violencia de género'.

Culleredo cuenta con una exposición temática en sus bibliotecas con libros sobre igualdad, prevención de la violencia de género y sensibilización social, mientras que Betanzos acaba de lanzar un cómic para poner en valor las obras de artistas mujeres en el Museo das Mariñas y Ames organiza las Xornadas Achégate á Igualdade de Milladoiro, entre otras.

En Ferrol habrá un punto violeta en el Parque Ferrol, se han realizado actuaciones teatrales y actividades en centros educativos y se organizarán talleres familiares, una andaina solidaria o el coloquio Ferrol en femenino y la jornada A cara B de las violencias machistas.

En A Coruña habrá obras de teatro, actividades en centros escolares y centros cívicos, exposiciones en bibliotecas, talleres, charlas con Amelia Tiganus y Erick Pescador y una andaina solidaria. En Santiago, la campaña estará centrada en los jóvenes con acciones en centros educativos y otros espacios.