Comienzan en Oleiros (A Coruña) las obras del paseo de la ría de O Burgo que conectará con Cambre Cedida

Este lunes, 24 de noviembre, arrancaron las obras correspondientes a la actuación en la margen derecha de la ría do Burgo, que conectará el tramo del paseo de la ría que conectará los municipios de Oleiros y Cambre, incluidas en los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó el inicio de las actuaciones, que forman parte de un proyecto global de recuperación del borde litoral de la ría que abarca más de 4 kilómetros y que supone una inversión próxima a los 6 millones de euros.

El proyecto está dividido en dos fases: la de la margen izquierda, iniciada el mes pasado, que se enmarca en los términos municipales de A Coruña y Culleredo, y la de la margen derecha, que recoge la prolongación del paseo desde uno de los extremos del recinto de Oleiros hasta Cambre, la cual se ha iniciado ahora. La previsión de finalización de ambas actuaciones será julio de 2026.

El subdelegado subrayó que "estas actuaciones permiten avanzar hacia una ría más accesible, más protegida y mejor preparada frente al cambio climático", destacando también que la intervención completa “consolida un espacio litoral de referencia para el uso público y para la mejora ambiental de la comarca”.

Las intervenciones en la margen derecha contemplan la mejora del paseo natural existente entre Oleiros y Cambre, además de la restauración ambiental del borde litoral. En Oleiros se prevé la sustitución de especies alóctonas por otras propias del entorno, el refuerzo de los bordes costeros y la aplicación de técnicas de bioingeniería. También se ejecutarán 435 metros de paseo con acabado en losas de granito en la zona peatonal y pavimento de hormigón coloreado en el carril bici, ambos de tres metros de ancho, además de un pretil de granito con pedestales para iluminación.

En el término municipal de Cambre se dará continuidad al carril bici existente durante 116 metros, se desarrollarán trabajos de regeneración vegetal, se reorganizarán las instalaciones de iluminación y drenaje, y se mejorará el borde litoral mediante el mantenimiento de los muros actuales.

Los trabajos comienzan con el acondicionamiento de los accesos, señalización, cartelería, tratamiento de taludes, demoliciones y movimiento de tierras. El presupuesto total de esta fase asciende a 1.805.464,39 euros.

Además, el subdelegado anunció que en las próximas semanas se iniciarán las obras de tratamiento ambiental en el borde litoral del parque del Paraíso, que permitirán mejorar el tránsito peatonal a lo largo de 200 metros, con una inversión de 656.837 euros.

Por último, Abalde señaló que el conjunto de las actuaciones "constituye una intervención integral que refuerza la resiliencia de la ría frente al cambio climático y mejora de manera notable su accesibilidad y calidad ambiental".