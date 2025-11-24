Arteixo (A Coruña) contará con una nueva senda que conectará el centro del municipio con Lañas

El Concello da Xunta autorizó este lunes la contratación de la ejecución de las obras de una nueva senda en la carretera autonómica AC-552 desde el centro de Arteixo hasta el núcleo de Lañas, dentro del mismo municipio coruñés, que supondrá una inversión total de cerca de 870.000 euros.

Mediante esta nueva intervención de mejora de la movilidad peatonal y de refuerzo de la seguridad vial, la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras se propone ejecutar este itinerario en el margen izquierdo de esta vía autonómica, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 11+215 y 12+355.

La nueva senda discurrirá en paralelo a la AC-552, manteniendo su trazado a lo largo de 1,06 km, con un ancho de senda de 2,5 metros, una acera de 1,75 m e implantando una franja de jardín que funciona como separador, de ancho 1 m o 1,25 m, dependiendo del espacio disponible en suelo público.

El pavimento de la nueva senda será de color y se utilizará pavimento podotáctil en los cruces con las carreteras municipales y en las paradas de autobús.

En el proyecto diseñado por el departamento de Infraestructuras de la Xunta, se incluye el acondicionamiento de la parada de autobús situada en el punto kilométrico 11+480 para mejorar su accesibilidad. Además, para reducir la ocupación de los muros, se ejecutan 3 tramos de muros de mampostería que se sitúan entre los puntos kilométricos 11+518 a 11+613, 11+840 a 11+875 y 12+160 a 12+186.

Con el objeto de garantizar la seguridad de los peatones en el tránsito por la senda, el proyecto se completará con la inclusión de iluminación pública. También, en la intervención se incluye también un sistema de riego para el mantenimiento de los jardines y actuaciones imprescindibles para la funcionalidad de la senda, como la ejecución de sistemas de drenaje de aguas pluviales, la construcción de un prisma para telecomunicaciones bajo la senda que evite que en el futuro tenga que ser alterada, y la reposición de aquellos servicios que puedan verse afectados por las obras.

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras licitará las obras en las próximas semanas, con el objetivo de ejecutarlas el próximo año. La intervención tiene un plazo de ejecución de 6 meses. La ejecución de esta nueva senda es susceptible de financiación con fondos europeos FEDER 21/27.

Esta nueva intervención seguirá los criterios de accesibilidad e integración paisajística utilizados en el Plan de sendas de Galicia para los itinerarios de las carreteras autonómicas.

Con este proyecto, la Xunta sigue así trabajando en la continuidad del Plan de sendas de Galicia, a través de cuya estrategia se han puesto ya en servicio más de 300 kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas, a los que se añadirán en los próximos años otros 120 kilómetros nuevos.