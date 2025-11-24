Abegondo (A Coruña) presentará un recurso contra la autorización a la subestación eléctrica

El Concello de Abegondo presentará un recurso de alzada contra la autorización del Estado a la subestación eléctrica publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El gobierno local manifiesta su oposición a la construcción de esta infraestructura en Folgoso autorizada por el Ministerio para la Transición Ecológica a petición de Red Eléctrica.

El alcalde, José Antonio Santiso, manifiesta el "profundo malestar do pobo de Abegondo" por una actuación "que carece de xustificación, sen consenso social e que supón un impacto severo no medio ambiente. É un auténtico despropósito", asevera, haciendo referencia a los vaivenes continuados de la empresa para argumentar el objeto de la infraestructura.

En un comunicado, el Concello indica que la planificación 2015.-2020 de la Red Eléctrica fue diseñada en un principio para reforzar la alimentación de la ciudad de A Coruña. Sin embargo, en la actualidad busca alimentar al AVE y evacuar energía de parques eólicos. Esta energía se enviará a As Pontes, lo que genera descontento en Abegondo.

Esta no es la primera alegación que presentan. El pasado mes de agosto, el Concello y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas ya presentaron sus alegaciones contra la ampliación del proyecto.

"Hai un fartazgo xeneralizado con Red Eléctrica pola absoluto desprecio co que tratan un asunto tan importante para o futuro do territorio", explica ahora el alcalde.

Por este motivo, el Concello presentará un recurso de alzada a la resolución del Ministerio para iniciar una "oposición por todos os medios ao noso alcance e na nosa man contra a subestación". De no prosperar, Abegondo presentará un contencioso contra la autorización.

En el municipio preocupa por el impacto de la subestación como de las líneas de evacuación de los parques eólicos. Siguiendo la "actitud" de Red Eléctrica, el gobierno local mantiene que aplicará "todos los preceptos de la normativa municipal a rajatabla".

"Non imos a parar. Recurriremos a todas as vías ata a última instancia para evitar esta infraestrutura en Abegondo", recalca Santiso.