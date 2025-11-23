Una enorme medusa sorprende en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña)

No es nada raro que ejemplares de medusa lleguen a las costas coruñesas. Durante este verano recibimos centenares de carabelas portuguesas u otras especies parecidas en varios puntos de la comarca.

Muy diferente a la que apareció este mediodía en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña). Un ejemplar de Rizosthoma pulmo fue arrastrado hasta el arenal, quedando varado en la arena.

Lo llamativo de esta medusa es su tamaño. La usuaria que se la encontró paseando por la playa no dudó en medirla y cogerla para calcular su peso aproximado. Según sus estimaciones, esta tendría unos 40 cm de diámetro y pesaría unos 4 kg. Lo mismo o más que un bebé recién nacido.

Alfredo López, especialista de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), considera que "es pequeña", para lo que suelen medir.

Medusa en la playa de Santa Cristina Cedida

A pesar de que no se trata de una especie peligrosa, como podría ser la carabela portuguesa, el contacto con sus tentáculos puede llegar a causar irritación en la piel si se toca.