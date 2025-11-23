Cientos de personas protestan en A Coruña contra la condena al Fiscal General: "Es una sentencia injusta"

Cientos de personas protestan en A Coruña contra la condena al Fiscal General P.M

Más de un centenar de personas se concentraron este domingo en el Obelisco de A Coruña para expresar su indignación tras la reciente condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal fue condenado por mayoría de 5 a 2 en el Tribunal Supremo por la revelación de secretos relacionados con el enjuiciamiento de Alberto González Amador. La pena es de dos años de inhabilitación, un año de multa de 20 euros diarios, y una indemnización por a González Amador de 10.000 euros por daños morales.

La protesta surgió de forma espontánea, impulsada "por el boca a boca". Ni carteles, ni pancartas. Tan solo la voz de mucha gente cabreada por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre, que condenó a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

Entre los concentrados, muchos defendieron que la condena impuesta de dos años de inhabilitación al Fiscal General es "injusta, esperpéntica".

"Habrá que rebatirla con el Tribunal Constitucional como mínimo, porque es un ataque directo a la Democracia y no lo vamos a permitir los demócratas", aseguraba uno de los presentes en la concentración.

Otros participantes fueron aún más allá en sus críticas al sistema judicial: "Es el fin del Estado de derecho, independientemente de que sea el Fiscal General del Estado o el vecino del quinto, estamos condenando a alguien sin pruebas y eso no se puede permitir en el Estado en el que estamos".

Una tercera voz señaló un aspecto técnico, pero clave para su argumento de defensa: "Y menos trampas que se sabe que son injustas: que se publique la sentencia sin contener el fundamento de la misma vulnera el derecho de la defensa".

Contexto de la condena

El trasfondo de la protesta es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

La pena impuesta consiste en dos años de inhabilitación para su cargo como Fiscal General, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según la sentencia, cinco de los siete magistrados del alto tribunal votaron a favor de la condena.

Reacción política y social

La condena ha generado una oleada de debate en el panorama político y social. Hay quienes interpretan el fallo como una operación con tintes políticos, mientras que otros apelan a las vías legales para su impugnación.

Algunos manifestantes consideran lo sucedido como "una jugada más del PP". Estos mismos llaman ya a recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional.