Las obras de los Cantones de A Coruña avanzan esta semana con el traslado del metrosidero

El árbol del Obelisco será reubicado con la reforma de los Cantones de A Coruña Quincemil

El Concello de A Coruña continúa avanzando en la hoja de ruta prevista para la remodelación de los Cantones. Los trabajos se concentran estos días en la zona del Obelisco, donde el próximo martes comenzarán las labores de traslado del metrosidero del Cantón Grande, un ejemplar emblemático en la imagen urbana de esta parte de la ciudad.

El árbol será reubicado a escasos metros de su posición actual, en un punto más próximo al Obelisco. Este movimiento es clave para continuar con la reconfiguración de los accesos del aparcamiento subterráneo y mejorar la accesibilidad de la zona.

Entre las novedades previstas se encuentra la instalación de un nuevo ascensor conectado con la superficie, inexistente hasta ahora, y necesario para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida y usuarios con cochecitos infantiles.

Los informes técnicos del proyecto señalan que el crecimiento del metrosidero a lo largo de los años exige que disponga de un sustrato adecuado que le permita desarrollarse sin condicionantes en el subsuelo.

Con su traslado, el Concello pretende poner en valor este ejemplar, situándolo en un espacio completamente rodeable y permitiendo que su copa recupere la simetría original.

Tras completar la ampliación de la zona de excavación —con el preceptivo control arqueológico—, ya es posible iniciar las tareas de trasplante, que serán visibles durante los próximos días.

Corte de tráfico este lunes en Alcalde Manuel Casás

En paralelo, el Concello anuncia que este lunes 24 de noviembre se registrará un corte de tráfico en la calle Alcalde Manuel Casás.

A partir de las 10:00 horas, la circulación de entrada y salida de la ciudad volverá a canalizarse por el tramo de la avenida da Mariña más próximo a la acera de la Subdelegación del Gobierno, recuperando así la configuración definitiva y eliminando el desvío actual por Alcalde Manuel Casás y Ambrosio Feijoo.

El corte en Manuel Casás será necesario para completar las labores de pavimentación en el cruce con la avenida da Mariña, dentro del avance de las actuaciones previstas en el proyecto de los Cantones.