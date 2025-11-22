Nuevo incendio en el cableado de un edificio de la calle Olmos de A Coruña @EloyTP

Susto este mediodía en la terraza del Almacén Concept Store de la calle Olmos de A Coruña. Un cortocircuito en el cableado de la fachada provocó un pequeño incendio que afectó al toldo del establecimiento.

Ocurrió a eso de las 14:00 de este sábado, cuando la calle se encontraba en su momento de mayor afluencia. Enseguida fueron varios los particulares que alertaron a los servicios de emergencias, acudiendo los Bomberos de A Coruña hasta el punto.

Por suerte se pudo resolver sin incidencias y nadie resultó herido. Aun así, la fachada del local se vio afectada por el conato de incendio que tiñó el borde de la caja eléctrica de negro.

No es la primera vez que el Almacén Concept Store sufre las consecuencias de un incendio en el cableado de la fachada de un edificio. El pasado mes de mayo, el toldo del negocio de al lado, 9 Olmos, también ardió. En ese caso, el fuego se extendió, dejando gran parte de la fachada del edificio teñida completamente de negro a causa del humo.