El Plan de Barrios 2025-2027 continúa avanzando en A Coruña: Un plan vivo para una ciudad mejor

El gobierno local continúa escuchando las demandas de la ciudadanía para invertir 125 millones de euros en 330 actuaciones por los 10 distritos de A Coruña

Contenido patrocinado

El Ayuntamiento de A Coruña continúa dando pasos firmes en la puesta en marcha del Plan de Barrios 2025-2027, una hoja de ruta estratégica que tiene como objetivo mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía, barrio a barrio, calle a calle y plaza a plaza. Tal y como subrayó la alcaldesa Inés Rey, se trata de “un documento que sella nuestro compromiso con una transformación equilibrada de la ciudad, que atienda por igual a todos los distritos y mejore la vida de quienes viven en ellos”.

El Plan de Barrios no es un simple listado de obras, sino un proyecto integral destinado a impulsar una ciudad más accesible, verde, cohesionada y moderna. Con una inversión sin precedentes de 125 millones de euros, el plan distribuirá más de 330 actuaciones por los diez distritos de A Coruña, atendiendo a las necesidades específicas de cada uno y aplicando criterios de equidad territorial. “Este plan nos permite mirar a la ciudad con una visión completa”, destacó la alcaldesa. “No queremos intervenciones puntuales desconectadas entre sí, sino un enfoque estructurado que mejore la calidad urbana de forma sostenida y coherente”.

Participación y planificación compartida: 13 encuentros, más de la mitad del calendario

Uno de los pilares fundamentales del Plan de Barrios es la participación ciudadana. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha celebrado 13 encuentros vecinales, lo que supone más de la mitad del calendario previsto en esta primera fase. En ellos han participado asociaciones vecinales, colectivos sociales, entidades culturales y numerosos vecinos y vecinas.

En estas reuniones se han recogido propuestas, prioridades y observaciones propuestas directamente de los barrios, a través de las Asociaciones Vecinales o comunicaciones de ciudadanos particulares a través de las plataformas de contacto con el Ayuntamiento. Además, la alcaldesa destacó la importancia del proceso participativo donde no solo se exponen las actuaciones previstas sino que se recogen posibles futuras actuaciones para la segunda fase: “Queremos que este sea un documento vivo, en constante evolución. Escuchar a los vecinos y vecinas nos ayuda a detectar necesidades reales, a mejorar los proyectos y a priorizar con criterio”.

No todas las propuestas podrán incorporarse de inmediato; algunas requerirán estudios técnicos o presupuestarios. Aun así, el gobierno municipal se comprometió a evaluar cada sugerencia. “Nos tomamos muy en serio lo que la ciudadanía plantea”, añadió Rey. “Analizaremos la viabilidad de cada petición y veremos cuándo y cómo puede encajar en el plan. La participación no es un trámite, es un compromiso”.

El gobierno local en una de las reuniones con la ciudadanía

Cinco ejes estratégicos de actuación

El Plan de Barrios 2025-2027 se organiza alrededor de cinco grandes ámbitos de actuación, definidos a partir de las demandas más repetidas por la ciudadanía en el proceso participativo:

Humanización y regeneración urbana (45 M€)

Intervenciones sobre pavimentos, aceras, accesibilidad, iluminación y espacios degradados, con el objetivo de crear entornos más amables y seguros. Parques infantiles y zonas verdes (12 M€)

Renovación y ampliación de áreas de juego, creación de nuevas zonas verdes y mejora de espacios naturales urbanos para promover la convivencia y el bienestar. Equipamientos y dotaciones públicas (28 M€)

Mejora de centros cívicos, instalaciones deportivas, espacios culturales y otros equipamientos esenciales para la vida comunitaria. Movilidad sostenible y espacios públicos (15 M€)

Medidas para fomentar el transporte público, la movilidad peatonal y ciclista, así como la recuperación de espacios para el disfrute ciudadano. Infraestructuras urbanas transversales (25 M€)

Actuaciones en saneamiento, alumbrado, redes básicas e infraestructuras que permiten el correcto funcionamiento de la ciudad.

Según Inés Rey, estos ejes responden “a las necesidades reales que nos trasladan los barrios. Son áreas clave para construir una ciudad más equilibrada, funcional y orientada al bienestar”.

Un plan que avanza con ritmo constante

A noviembre de 2025, el Plan de Barrios presenta un grado de ejecución notable. El programa cuenta ya con más de 30 actuaciones en ejecución junto con una veintena en trámite (bien en licitación en adjudicación). En total, el volumen de obra en marcha supera los 26 millones de euros, distribuidos en más de 31 puntos de la ciudad. Estos datos demuestran, según la alcaldesa, “que el Plan de Barrios no es un titular, es una realidad en marcha. Llevamos meses de trabajo constante y los barrios están empezando a ver resultados”.

Además de ordenar inversiones, el Plan de Barrios supone una transformación en la forma de gobernar la ciudad. Por primera vez, A Coruña cuenta con un documento que integra inversiones por distritos, permitiendo visualizar las necesidades y planificar de manera equilibrada.

“Este plan nos ayuda a construir una ciudad más justa donde los servicios, las infraestructuras y los espacios públicos de calidad llegan a todos los barrios, no solo al centro” señala la alcaldesa.

Continúan los encuentros

En los próximos meses continuará el calendario de encuentros y avanzará el proceso de licitación y ejecución de nuevas actuaciones. El gobierno municipal prevé mantener un ritmo constante que permita cumplir los objetivos fijados para 2027. “Este es un proyecto de largo recorrido”, afirmó la alcaldesa. “La transformación de los barrios no se hace en un día, pero con planificación, inversión y participación estamos construyendo una Coruña más cohesionada, más sostenible y más humana”.

Con el Plan de Barrios 2025-2027, A Coruña reafirma su compromiso con un modelo urbano que crece desde sus barrios, escucha a su gente e impulsa cambios duraderos que mejoran la vida cotidiana. Toda la información está disponible en www.coruna.gal/barrios.