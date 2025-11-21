Nuevos cortes de tráfico por las obras de Alfonso Molina, en A Coruña: itinerarios alternativos

Las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina de A Coruña avanzan. Los trabajos, que han supuesto algunos cortes de tráfico en semanas anteriores, volverán a afectar a la circulación de vehículos del martes 25 al viernes 28 de noviembre en dirección salida de la ciudad. El corte se realizará en el ramal que conecta San Cristóbal con Alfonso Molina, al igual que ocurrió a finales de octubre.

Con una inversión de 18,3 millones de euros, las obras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible buscan mejorar la funcionalidad, la capacidad y la seguridad vial de la avenida de Alfonso Molina. Así, con el avance de los trabajos de demolición y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir de las 10:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 13:00 horas del viernes 28 de noviembre, se cortará el ramal de enlace entre la avenida San Cristóbal (AC-10) y la avenida Alfonso Molina (AC-11) en dirección salida de la ciudad.

Durante el corte se recomiendan los siguientes itinerarios alternativos:

Largo recorrido (Itinerario 1): Circulación a través de la AC-14, DP- 0512 y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11

Medio recorrido (Itinerario 2): Circulación a través de la avenida Glasgow, avenida Universidad y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11

Corto recorrido (Itinerario 3): Circulación a través de la avenida San Cristóbal con cambio de sentido en la glorieta de conexión con la AC-10 y giro en el enlace AC-11/AC-10 hasta la incorporación a la AC-11

Esta actuación pretende seguir minimizando los importantes movimientos de trenzado existentes que causan problemas de seguridad vial que dan lugar a retenciones, congestión, ruido y contaminación, con una afectación global a los accesos a la ciudad y a la movilidad de toda el área metropolitana.

El tramo afectado y los itinerarios alternativos. Cedida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el expediente de información pública y el proyecto para adecuar la avenida Alfonso Molina, en la ciudad de A Coruña, al tránsito de ciclistas y peatones con la construcción de carriles bici y sendas peatonales.

El proyecto actuó sobre 1,4 kilómetros de la avenida coruñesa (entre los puntos kilométricos 1,190 y 2,600) para impulsar su integración ambiental y la movilidad activa y sostenible.