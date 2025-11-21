Fallece Luz Bergondo, una de las dependientas que tomó el relevo en 2016 de la confitería Flory en A Coruña

Este jueves ha fallecido Luz Bergondo Casás, una de las dependientas que en 2016 cogió el relevo de Hostenio y Florinda al frente de la confitería Flory, uno de los locales más emblemáticos de A Coruña.

El cuerpo ha sido velado en el tanatorio Albia de Agrela durante las últimas horas.

Tenía 68 años y era una de las caras visibles del negocio, que afrontó un relevo con la jubilación de sus antiguos propietarios. En ese momento, junto a una compañera, mantuvo la esencia del negocio, sus recetas tradicionales y sobre todo el roscón de Reyes, consolidado como uno de los manjares de esas fechas.