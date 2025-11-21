Un coche que no podía arrancar causa retenciones en el túnel de Juana de Vega, en A Coruña

A última hora de la tarde de hoy, un coche causó un atasco en el túnel de Juana de Vega, en A Coruña, tras no poder arrancar en cuesta al abrirse el semáforo que regula el paso en esa zona.

Al ser incapaz de reanudar la marcha, el resto de vehículos se fueron acumulando en fila detrás de él, dado que esta vía es de sentido único y de un solo carril.

Para cortar el atasco, y ayudar a la persona que era incapaz de reanudar la marcha fruto de los nervios, otro conductor de un vehículo desplazó el primero de la caravana, descongestionándose el tráfico en cuestión de minutos.

No fue necesaria la intervención del servicio de tráfico de la Policía Local.