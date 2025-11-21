Abre en A Coruña la pista de hielo del Puerto: "En Galicia hay muy pocas y hay mucha demanda"

La pista de hielo del Puerto de A Coruña ya ha abierto sus puertas al público. A pesar de que la primera previsión era a las 16:00, diferentes trámites han ido dilatando hasta pasadas las 18:30 la apertura de la puerta que da acceso a la zona desde Plaza de Ourense.

Mientras, la expectación en la puerta seguía creciendo con el paso del tiempo. Los primeros en llegar fueron una familia de Lugo, Antía y su madre Merche. Ella, patinadora en un club local de la ciudad de Lugo, ansiaba poder disfrutar el máximo tiempo posible de una superficie que anhela y que solo puede tener en esta época.

Antia, con sus patines, esperando la apertura tras venir desde Lugo. Quincemil.

"Venimos desde lejos y es una pena tener que estar esperando. En Galicia hay muy pocas pistas, hay mucha demanda y solo las hay en navidades. Debería haber más", comentaba Merche mientras trataba de conseguir que la puerta principal se abriese para poder acceder, dado que tenían que retornar a su ciudad. No cesó en su empeño, de forma educada, en todo momento.

Una vez que la apertura fue total, diferentes pandillas se fueron acercando a patinar, en algunos casos con los resbalones habituales de la primera vez y en otros con más arte y destreza.

La pista de patinaje estará abierta hasta el 1 de febrero del 2026. Fuera de vacaciones, su horario será de lunes a jueves de 16:00 a 21:30, extendiéndose los viernes hasta las 23:00. Sábados y festivos, la apertura será de 10:45 a 23:00. Domingos y lunes festivos mantiene su horario, cerrando a las 22:00. Durante las mañanas, se reserva a centros escolares previa cita en el 619 573 543.

Del 20 de diciembre al 11 de enero abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas.

Además, el 24 y el 31 de diciembre habrá sesiones entre las 11:00 y las 18:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero lo hará de 18:00 a 23:00 horas.

Una imagen de la pista de hielo. Quincemil.

La pista cuenta con una carpa transparente y está situada en la explanada habilitada como aparcamiento detrás de las instalaciones de la Fundación MOP, que albergarán desde mañana la exposición 'Wonderland', de la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz y que limitan con el terreno que ocupa el muelle de Calvo Sotelo.