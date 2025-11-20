La tecnología hace más seguros los comercios del barrio de Os Mallos, en A Coruña

Primero fue en las calles Barcelona (Agra do Orzán) y Alcalde Marchesi (Cuatro Caminos); ahora es en Ángel Senra y Ramón Cabanillas (Os Mallos); y próximamente será en el centro, en la calle Real. La aplicación Comercio Seguro se expande en A Coruña.

El Ayuntamiento ha completado este jueves la implantación de esta app en las dos calles del barrio de Os Mallos, un sistema que permite una comunicación directa y en tiempo real entre los establecimientos comerciales y la Policía Local mediante una aplicación para móviles.

La concejal de Atención Cidadá e Seguridade, Montse Paz, acompañada por el jefe de la Policía Local, José Manuel Rico, visitó hoy algunos de los comercios adheridos para conocer de primera mano la valoración del sector sobre esta herramienta tecnológica, a la que se han adherido 42 de los 47 locales comerciales.

La presidenta del Centro Comercial Aberto Distrito Mallos, Alba Balsa, destacó que "da tranquilidad saber que hay una conexión directa con la Policía Local y que hay una preocupación real por el pequeño comercio".

Elisa Gerpe, propietaria de una floristería de la zona, señaló: "Es una aplicación muy fácil de usar que da seguridad y permite comunicarse con rapidez con los agentes".

Sagrada Familia y Real

La App Comercio Seguro se impulsa desde el Concello con el fin de reforzar la seguidad preventiva en los establecimientos, ofreciendo una vía de comunicación ágil con el 092 y permitiendo la activación rápida de los recursos policiales en caso de ser necesario.

Desde el inicio del programa, se registraron solo dos incidencias, ambas resueltas con éxito, apunta el Concello, "lo que evidencia su efecto disuasorio".

Contabilizando los locales adscritos en las calles Barcelona, Alcalde Marchesi, A Gaiteira y las dos calles de Os Mallos, hay en total 132 locales con esta aplicación tecnológica.

El Concello tiene previsto que la herramienta llegue además a la calle Sagrada Familia para dar continuidad a la llamada ronda peatonal y a la calle Real, donde se activará una nueva campaña informativa con el comercio local para facilitar la adhesión y puesta en funcionamiento de la aplicación.